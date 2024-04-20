Терехова заявила, что критерии FEI по допуску к турнирам ущемляют права российских конников
«Те критерии, которые предоставила международная федерация, ущемляют права. Они ставят спортсменов перед выбором, заставляют их делать то, что не должны», — приводит слова Тереховой ТАСС.
Так как россияне и белорусы не участвовали в соревнованиях FEI с 2 марта 2022 года, представители этих стран не примут участие в Олимпийских играх 2024 года.
Ранее сообщалось, что всадница Леонова сменила российское спортивное гражданство на кипрское.