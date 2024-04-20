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Терехова заявила, что критерии FEI по допуску к турнирам ущемляют права российских конников

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Генеральный секретарь Федерации конного спорта России Елена Терехова заявила, что критерии Международной федерации конного спорта (FEI) по допуску российских спортсменов ущемляют их права.

«Те критерии, которые предоставила международная федерация, ущемляют права. Они ставят спортсменов перед выбором, заставляют их делать то, что не должны», — приводит слова Тереховой ТАСС.

Так как россияне и белорусы не участвовали в соревнованиях FEI с 2 марта 2022 года, представители этих стран не примут участие в Олимпийских играх 2024 года.

Ранее сообщалось, что всадница Леонова сменила российское спортивное гражданство на кипрское.

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