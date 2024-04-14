Всадница Леонова сменила российское спортивное гражданство на кипрское
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Международной федерации конного спорта (FEI).
На сайте FEI отмечается, что последний раз Леонова принимала участие в соревнованиях в июле 2021 года.
Россиянка входила в состав молодёжной национальной команды страны.
Так как россияне и белорусы не участвовали в соревнованиях FEI со 2 марта 2022 года, представители этих стран не примут участие в Олимпийских играх 2024 года.
Ранее всадница Слащёва сменила российское спортивное гражданство на бельгийское.