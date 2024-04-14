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Всадница Леонова сменила российское спортивное гражданство на кипрское

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Российская всадница Кристина Леонова приняла решение о смене спортивного гражданства с российского на кипрское.
Всадница Леонова сменила российское спортивное гражданство на кипрское
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Международной федерации конного спорта (FEI).

На сайте FEI отмечается, что последний раз Леонова принимала участие в соревнованиях в июле 2021 года.

Россиянка входила в состав молодёжной национальной команды страны.

Так как россияне и белорусы не участвовали в соревнованиях FEI со 2 марта 2022 года, представители этих стран не примут участие в Олимпийских играх 2024 года.

Ранее всадница Слащёва сменила российское спортивное гражданство на бельгийское.

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