Всадница Леонова сменила российское спортивное гражданство на кипрское

Российская всадница Кристина Леонова приняла решение о смене спортивного гражданства с российского на кипрское.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Международной федерации конного спорта (FEI).

На сайте FEI отмечается, что последний раз Леонова принимала участие в соревнованиях в июле 2021 года.

Россиянка входила в состав молодёжной национальной команды страны.

Так как россияне и белорусы не участвовали в соревнованиях FEI со 2 марта 2022 года, представители этих стран не примут участие в Олимпийских играх 2024 года.

Ранее всадница Слащёва сменила российское спортивное гражданство на бельгийское.