Всадница Слащёва сменила российское спортивное гражданство на бельгийское

Представлявшая Россию Ольга Слащёва сменила спортивное гражданство на бельгийское.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Международной федерации конного спорта (FEI).

Отмечается, что Слащёва не выступала на территории России с 2016 года и до марта 2022 года выступала на турнирах, проходивших в Бельгии и Франции.

В конце марта бюро ФКСР проголосовало за исключение Слащёвой из состава зарегистрированных спортсменов.

Ранее IWF до минимума сократила допинг-тестирование российских тяжелоатлетов.