Всадница Слащёва сменила российское спортивное гражданство на бельгийское
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Международной федерации конного спорта (FEI).
Отмечается, что Слащёва не выступала на территории России с 2016 года и до марта 2022 года выступала на турнирах, проходивших в Бельгии и Франции.
В конце марта бюро ФКСР проголосовало за исключение Слащёвой из состава зарегистрированных спортсменов.
Ранее IWF до минимума сократила допинг-тестирование российских тяжелоатлетов.