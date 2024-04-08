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Всадница Слащёва сменила российское спортивное гражданство на бельгийское

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Представлявшая Россию Ольга Слащёва сменила спортивное гражданство на бельгийское.
Всадница Слащёва сменила российское спортивное гражданство на бельгийское
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Международной федерации конного спорта (FEI).

Отмечается, что Слащёва не выступала на территории России с 2016 года и до марта 2022 года выступала на турнирах, проходивших в Бельгии и Франции.

В конце марта бюро ФКСР проголосовало за исключение Слащёвой из состава зарегистрированных спортсменов.

Ранее IWF до минимума сократила допинг-тестирование российских тяжелоатлетов.

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