IWF до минимума сократила допинг-тестирование российских тяжелоатлетов
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Как сообщил ТАСС источник, близкий к ситуации, в настоящий момент в пуле допинг-тестирования IWF значится всего одна штангистка из России, хотя недавно таких спортсменов было семь. В список вошла лишь 22-летняя Евгения Гусева.
В конце января 2024 года Гусева завоевала серебро в весовой категории до 71 кг на Кубке России в Туле. При этом на чемпионате мира 2021 года в Ташкенте она расположилась на десятой строчке.
Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что Спортивный арбитражный суд прекратил рассмотрение апелляции Всемирного антидопингового агентства к организации о затягивании рассмотрения дела фигуристки Камилы Валиевой.