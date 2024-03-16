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IWF до минимума сократила допинг-тестирование российских тяжелоатлетов

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Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) сократила до минимума число спортсменов из России в своём пуле допинг-тестирования.
IWF до минимума сократила допинг-тестирование российских тяжелоатлетов
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Как сообщил ТАСС источник, близкий к ситуации, в настоящий момент в пуле допинг-тестирования IWF значится всего одна штангистка из России, хотя недавно таких спортсменов было семь. В список вошла лишь 22-летняя Евгения Гусева.

В конце января 2024 года Гусева завоевала серебро в весовой категории до 71 кг на Кубке России в Туле. При этом на чемпионате мира 2021 года в Ташкенте она расположилась на десятой строчке.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что Спортивный арбитражный суд прекратил рассмотрение апелляции Всемирного антидопингового агентства к организации о затягивании рассмотрения дела фигуристки Камилы Валиевой.

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