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CAS прекратил рассмотрение иска WADA к РУСАДА о затягивании рассмотрения дела Валиевой

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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что спортивный арбитражный суд (CAS) прекратил рассмотрение апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) к организации о затягивании рассмотрения дела фигуристки Камилы Валиевой.
CAS прекратил рассмотрение иска WADA к РУСАДА о затягивании рассмотрения дела Валиевой
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Апелляционное рассмотрение было обоснованно прекращено CAS. На WADA легло бремя оплаты расходов по данной апелляции. РУСАДА не совершало действий, нарушающих требования Всемирного антидопингового кодекса и Общероссийских антидопинговых правил», — цитирует Логинову ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 21-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что ISU будет проверять на допинг дисквалифицированную Валиеву.

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