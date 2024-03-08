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ISU будет проверять на допинг дисквалифицированную Валиеву

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Международный союз конькобежцев (ISU) продолжит проверять на допинг российскую фигуристку Камилу Валиеву.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы ISU.

7 марта стало известно, что Валиеву исключили из состава сборной России за нарушение антидопинговых правил.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова пожелала Валиевой вернуться в состав сборной России.

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