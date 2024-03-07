Тарасова пожелала Валиевой вернуться в состав сборной России
«Конечно, я хочу её видеть в сборной — выдающихся способностей человек. Конечно, я желаю ей возвращения. Но как она сама распорядится своей жизнью, так и будет», — цитирует Тарасову ТАСС.
7 марта стало известно, что Валиеву исключили из состава сборной России за нарушение антидопинговых правил.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее Томас Бах отреагировал на то, что Валиева сидела рядом с Владимиром Путиным на церемонии открытия Игр Будущего в Казани.