Тарасова пожелала Валиевой вернуться в состав сборной России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала исключение фигуристки Камилы Валиевой из сборной России.

«Конечно, я хочу её видеть в сборной — выдающихся способностей человек. Конечно, я желаю ей возвращения. Но как она сама распорядится своей жизнью, так и будет», — цитирует Тарасову ТАСС.

7 марта стало известно, что Валиеву исключили из состава сборной России за нарушение антидопинговых правил.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Томас Бах отреагировал на то, что Валиева сидела рядом с Владимиром Путиным на церемонии открытия Игр Будущего в Казани.