Бах — о Валиевой рядом с Путиным: её использовали в политических целях

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на то, что фигуристка Камила Валиева сидела рядом с президентом России Владимиром Путиным на церемонии открытия Игр Будущего в Казани.

«Вдобавок ко всему её использовали в политических целях, заставив стоять рядом с президентом Путиным на церемонии открытия так называемых Игр Будущего, демонстрируя неуважение ко всем мировым антидопинговым правилам», — цитирует Баха Associated Press.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Валиеву исключили из состава сборной России за нарушение антидопинговых правил.