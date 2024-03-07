Валиеву исключили из состава сборной России за нарушение антидопинговых правил
По информации РИА Новости, исключение спортсменки проводилось по правилам ведомства.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее Валиева заявила, что никогда сознательно не принимала допинг.