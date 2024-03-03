Валиева заявила, что никогда сознательно не принимала допинг

Российская фигуристка Камила Валиева дала комментарий по поводу употребления допинга.

«Со своей стороны могу сказать, что я не принимала допинг сознательно, я старалась максимально следовать правилам, мы проходим курсы РУСАДА. Я ехала на Олимпийские игры и настраивала себя так, что это прекрасный праздник спорта. То, ради чего ты так долго работал, долго об этом мечтал. Приехал и, к сожалению, получил другие эмоции и другое отношение», — сказала Валиева в интервью NHK.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Валиева сообщила, что слушала послание Владимира Путина Федеральному собранию.