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Валиева сообщила, что слушала послание Путина Федеральному собранию

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Фигуристка Камила Валиева сообщила, что слушала ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Валиева сообщила, что слушала послание Путина Федеральному собранию
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Сегодня слушала послание президента, в котором особое внимание он уделил инициативе по образованию — сейчас в стране 25 университетских кампусов, а будет 40! Также порадовал тот факт, что у подростков появится возможность пересдать ЕГЭ», — написала фигуристка в Telegram-канале.

Она также рассказала о создании проекта «Молодёжь России». По её словам, он будет посвящён будущему страны.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее продюсер и постановщик ледовых спектаклей Илья Авербух высказался о ситуации с дисквалификацией Валиевой.

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