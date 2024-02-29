Валиева сообщила, что слушала послание Путина Федеральному собранию

Фигуристка Камила Валиева сообщила, что слушала ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«Сегодня слушала послание президента, в котором особое внимание он уделил инициативе по образованию — сейчас в стране 25 университетских кампусов, а будет 40! Также порадовал тот факт, что у подростков появится возможность пересдать ЕГЭ», — написала фигуристка в Telegram-канале.

Она также рассказала о создании проекта «Молодёжь России». По её словам, он будет посвящён будущему страны.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее продюсер и постановщик ледовых спектаклей Илья Авербух высказался о ситуации с дисквалификацией Валиевой.