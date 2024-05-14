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В Тюменской области обезвредили снаряд времён Гражданской войны

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В Омутинском районе Тюменской области обезвредили снаряд времён Гражданской войны.
В Тюменской области обезвредили снаряд времён Гражданской войны
  • © Росгвардия. Уральский округ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал инфоцентра регионального правительства.

«Тюменские росгвардейцы уничтожили артиллерийский снаряд времён Гражданской войны, обнаруженный при земляных работах в Омутинском районе. Находку идентифицировали как осколочно-фугасный артиллерийский снаряд», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тверской области участники поискового отряда «ФИПО-АГПС» Академии ГПС МЧС России обнаружили останки более 30 павших бойцов Красной Армии.

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