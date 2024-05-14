В Тюменской области обезвредили снаряд времён Гражданской войны
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал инфоцентра регионального правительства.
«Тюменские росгвардейцы уничтожили артиллерийский снаряд времён Гражданской войны, обнаруженный при земляных работах в Омутинском районе. Находку идентифицировали как осколочно-фугасный артиллерийский снаряд», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Тверской области участники поискового отряда «ФИПО-АГПС» Академии ГПС МЧС России обнаружили останки более 30 павших бойцов Красной Армии.