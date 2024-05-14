В Тюменской области обезвредили снаряд времён Гражданской войны

В Омутинском районе Тюменской области обезвредили снаряд времён Гражданской войны.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал инфоцентра регионального правительства.

«Тюменские росгвардейцы уничтожили артиллерийский снаряд времён Гражданской войны, обнаруженный при земляных работах в Омутинском районе. Находку идентифицировали как осколочно-фугасный артиллерийский снаряд», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тверской области участники поискового отряда «ФИПО-АГПС» Академии ГПС МЧС России обнаружили останки более 30 павших бойцов Красной Армии.