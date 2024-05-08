В Тверской области поисковики нашли останки более 30 павших красноармейцев

В Тверской области участники поискового отряда «ФИПО-АГПС» Академии ГПС МЧС России обнаружили останки более 30 павших бойцов Красной Армии.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на и. о. главы МЧС России Александра Куренкова.

Поисковые работы проводились в течение двух недель на месте ожесточённых боёв Ржевско-Сычёвской операции 1942 года.

«Только в одном неучтённом боевом захоронении обнаружены, по предварительным данным, не менее 24 павших солдат, а также три смертных медальона. Один из них удалось прочитать — он принадлежит старшему лейтенанту Николаеву, 1914 года рождения, уроженцу города Вологды», — сказал Куренков.

Также 30 курсантов и офицерский состав поискового отряда «ФИПО-АГПС» Академии ГПС МЧС России нашли большое количество личных вещей, боеприпасов и медальонов.

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