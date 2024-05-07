В Севастополе прошла церемония слияния вечных огней. Это мероприятие проводится с 2014 года.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«Прошло одно из важнейших мероприятий нашего города — слияние вечных огней городов-героев и городов воинской славы, как символ общей, большой и важной Победы. Эта акция, которая проходит в нашем городе уже десятый раз, стала доброй традицией, напоминающей нам о единстве, солидарности и мире», — отметил заместитель губернатора Игорь Михеев.

После церемонии Вечный огонь Севастополя и Крыма отправили для благословления в Храм Архистратига Михаила.

Ранее на мысе Фиолент открыли мемориал воинам — участникам второй обороны Севастополя.