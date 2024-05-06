На мысе Фиолент открыли мемориал воинам — участникам второй обороны Севастополя
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство города.
На плитах можно увидеть 343 имени участников боёв за Севастополь. Среди них — Герой Советского Союза Герасим Рубцов.
«Сегодня хочется сказать слова благодарности каждому защитнику нашего города. Мы планомерно возвращаем их имена, возвращаем эту память и будем хранить её вечно», — заявил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее 360.ru сообщал, что в Московской области подготовили к 9 Мая все объекты памяти Великой Отечественной войны.