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На мысе Фиолент открыли мемориал воинам — участникам второй обороны Севастополя

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Состоялась церемония открытия мемориала «Братская могила воинов — участников второй обороны Севастополя на мысе Фиолент».
На мысе Фиолент открыли мемориал воинам — участникам второй обороны Севастополя
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство города.

На плитах можно увидеть 343 имени участников боёв за Севастополь. Среди них — Герой Советского Союза Герасим Рубцов.

«Сегодня хочется сказать слова благодарности каждому защитнику нашего города. Мы планомерно возвращаем их имена, возвращаем эту память и будем хранить её вечно», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее 360.ru сообщал, что в Московской области подготовили к 9 Мая все объекты памяти Великой Отечественной войны.

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