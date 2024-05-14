Врач Фатенков дал советы по измерению артериального давления

Главный внештатный специалист регионального Минздрава по терапии Олег Фатенков дал рекомендации по измерению артериального давления.

«Нужно сесть, руки должны быть на столе, манжетка накладывается на плечо. Ещё один нюанс: если у человека есть нарушения ритма сердечной деятельности, то современные электронные тонометры не всегда правильно измеряют артериальное давление», — заявил эксперт в беседе с sovainfo.

По словам специалиста, в данном случае лучше использовать обычный механический тонометр и стетоскоп.

Головные боли, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами и слабость — всё это признаки повышенного давления.

«Очень часто «родной сестрой» гипертонии является ишемическая болезнь. Поэтому для предотвращения последствий при первых же признаках нужно сразу обратиться к участковому врачу», — заключил Фатенков.

Ранее заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Елена Сурская назвала различия причин инсульта у мужчин и женщин.