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Врач Фатенков дал советы по измерению артериального давления

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Главный внештатный специалист регионального Минздрава по терапии Олег Фатенков дал рекомендации по измерению артериального давления.
Врач Фатенков дал советы по измерению артериального давления
  • Gettyimages.ru

«Нужно сесть, руки должны быть на столе, манжетка накладывается на плечо. Ещё один нюанс: если у человека есть нарушения ритма сердечной деятельности, то современные электронные тонометры не всегда правильно измеряют артериальное давление», — заявил эксперт в беседе с sovainfo.

По словам специалиста, в данном случае лучше использовать обычный механический тонометр и стетоскоп.

Головные боли, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами и слабость — всё это признаки повышенного давления.

«Очень часто «родной сестрой» гипертонии является ишемическая болезнь. Поэтому для предотвращения последствий при первых же признаках нужно сразу обратиться к участковому врачу», — заключил Фатенков.

Ранее заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Елена Сурская назвала различия причин инсульта у мужчин и женщин.

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