Инвестор Назарова предложила три стратегии накопления средств

Консультант по финансам, инвестор и основатель школы инвестиций Елена Назарова рассказала о способах, которые можно применить для того, чтобы скопить сумму на какие-либо цели.

Первый способ предполагает еженедельные перечисления в счёт накоплений, причём каждый последующий платёж должен превышать предыдущий, например, 1 тыс. рублей, затем 1,5 тыс., 2 тыс. и так далее. Для этих целей можно подключить банковский вклад, отметила она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Второй вариант подойдёт азартным людям. Для этого нужен партнёр, с которым можно соревноваться, кто накопит первым, сказала Назарова.

Третий способ — обнуление. Он подразумевает ежедневное перечисление суммы со счёта таким образом, чтобы оставалось ровное число с нулями на конце.

«Например, на счету 86 532 рубля. Значит, можно отложить на счёт-копилку 32 рубля. Или сразу увеличить шаг и отложить 532 рубля», — подытожила Назарова.

Ранее эксперт научно-исследовательского института Минфина России и портала Минфина «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко назвала основные правила финансовой безопасности.