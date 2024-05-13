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Специалист Соловиченко рассказала о правилах финансовой безопасности

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Эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала Минфина «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко назвала основные правила финансовой безопасности.

«По карте для покупок в интернете можно ограничить кредитный лимит или держать на ней ограниченную сумму денег. И в случае, если вы станете жертвой мошенников, им удастся завладеть лишь суммой возможной покупки, а не всеми вашими деньгами», — заявила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Также эксперт рекомендовала выучить пин-коды от карт наизусть, а не записывать их.

Кроме того, имеет смысл придумать кодовую фразу на случай звонка телефонных мошенников, использующих подделанные с помощью ИИ голоса.

«Часто отличить голос абонента от голоса мамы, дочери, сестры, брата, сына может быть крайне сложно. Задавайте в таких случаях задавать персонализированные вопросы», — сказала эксперт.

Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупредил в беседе с RT, что будет, если хакер получит доступ к Wi-Fi-роутеру.

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