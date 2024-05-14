В Нижнем Новгороде рассказали, что ждёт жителей в «Ночь музеев»

В Нижнем Новгороде опубликовали программу на «Ночь музеев».

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Акция пройдёт ночью 18 мая на 90 площадках города. Программу подготовили музеи, галереи, выставочные комплексы и арт-пространства в пяти районах — Нижегородском, Канавинском, Московском, Советском и Приокском.

Главным событием станет открытие одного из ключевых выставочных проектов этого года — «Русской ярмарки» в выставочном пакгаузе.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пройдёт фестиваль мультфильмов.