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В Нижнем Новгороде рассказали, что ждёт жителей в «Ночь музеев»

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В Нижнем Новгороде опубликовали программу на «Ночь музеев».
В Нижнем Новгороде рассказали, что ждёт жителей в «Ночь музеев»
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitrii Tishchenko

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Акция пройдёт ночью 18 мая на 90 площадках города. Программу подготовили музеи, галереи, выставочные комплексы и арт-пространства в пяти районах — Нижегородском, Канавинском, Московском, Советском и Приокском.

Главным событием станет открытие одного из ключевых выставочных проектов этого года — «Русской ярмарки» в выставочном пакгаузе.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пройдёт фестиваль мультфильмов.

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