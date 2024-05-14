Экс-посол Украины в США призвал Киев отказаться от запрета противопехотных мин

Бывший украинский посол в Соединённых Штатах Валерий Чалый в материале для украинского сайта Еspreso.tv призвал киевский режим выйти из Оттавской конвенции и тем самым отказаться от запрета на применение, накопление и производство противопехотных мин.

«Российское продвижение... ставит совсем в другом ракурсе участие Украины в Оттавской «Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении», — цитирует его РИА Новости.

Бывший дипломат призвал начать беседы на эту тему на уровне СНБО Украины с участием Владимира Зеленского, а также обсудить этот вопрос с партнёрами.

Альтернативой выходу Украины из конвенции он назвал «массированное предоставление Украине средств, которые могли бы заменить противопехотные мины для обороны».

13 мая сообщалось, что мирный житель Горловки подорвался на украинской противопехотной мине нажимного действия ПФМ «Лепесток» в Горловке.