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В Москве более 1700 камер будут фиксировать нарушения ПДД мотоциклистами

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В Москве с начала года установили 1716 видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД мотоциклистами.
В Москве более 1700 камер будут фиксировать нарушения ПДД мотоциклистами
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал столичного Департамента транспорта.

Камеры появились в местах, где наиболее часто происходят нарушения. Они фиксируют превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора или по полосе для городского транспорта, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, а также езду без шлема.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин предложил создать чёрные списки пользователей кикшеринга, нарушающих ПДД.

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