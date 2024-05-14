В Москве более 1700 камер будут фиксировать нарушения ПДД мотоциклистами
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал столичного Департамента транспорта.
Камеры появились в местах, где наиболее часто происходят нарушения. Они фиксируют превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора или по полосе для городского транспорта, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, а также езду без шлема.
Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин предложил создать чёрные списки пользователей кикшеринга, нарушающих ПДД.