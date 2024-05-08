В Совфеде предложили создать чёрные списки электросамокатчиков

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин предложил создать чёрные списки пользователей кикшеринга, нарушающих ПДД.

«Необходимо обязать компании кикшеринга передавать данные о скорости и геолокации самокатов в ГИБДД по запросу или в случаях выявления программой правонарушений. По информации, предоставленной ГИБДД, вносить пользователей (нарушителей) в чёрный список на месяц, полгода, год в зависимости от тяжести и частоты нарушения ПДД», — говорится в колонке Шейкина для «Парламентской газеты».

Сенатор также предложил обязать компании кикшеринга тестировать пользователей на знание ПДД перед регистрацией личного кабинета.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая рассказала об инициативах по дополнительным требованиям к электросамокатам.