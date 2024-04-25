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Депутат Буцкая рассказала об инициативах по доптребованиям к электросамокатам

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Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая рассказала об инициативах по дополнительным требованиям к электросамокатам.
Депутат Буцкая рассказала об инициативах по доптребованиям к электросамокатам
  • Gettyimages.ru

«В прошлом году я обращалась в Минтранс с просьбой сделать электросамокаты слышимыми во время движения, поскольку сейчас они передвигаются практически бесшумно, чем создают опасность для пешеходов», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, очень важно ограничить скорость передвижения электросамокатов на заводском уровне.

«В ПДД такое ограничение есть, но все мы знаем, как быстро могут ездить самокаты. Правило о низкой скорости должно действовать для всех — и для прокатных, и для частных электросамокатов», — отметила Буцкая.

Она добавила, что поддерживает установку номеров на электрической технике, а также использование искусственного интеллекта для ловли нарушителей и новые штрафы.

«Если самокат взял в прокат взрослый человек, передал управление им ребёнку и это установили и доказали, то должен назначаться штраф, а профиль такого пользователя сервис должен заблокировать», — сказала Буцкая.

Ранее депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов предложил ограничить скорость самокатов.

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