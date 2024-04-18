Депутат Колунов предложил ограничить скорость самокатов

Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов заявил, что с приходом весны тема самокатов и аварий с их участием вновь стала актуальной.

«Как с этим бороться? Очень просто. Необходимо ограничить скорость всех самокатов — как арендных, так и тех, что люди приобретают в собственность», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

Как считает Колунов, снижение скорости средств индивидуальной мобильности до 5 км/ч позволит снизить количество аварий.

«Именно эта скорость равна скорости движения среднего человека и безопасна для окружающих. Норма должна заработать во всех городах, по всей стране. Я предложу МВД и Минтранспорта проработать данный вопрос. Письмо с соответствующим предложением направлю в ближайшие дни», — сообщил депутат.

Ранее сообщалось, что в Ижевске на некоторых общественных территориях будет запрещено ездить на электросамокатах.