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В некоторых районах Ижевска запретят движение электросамокатов

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В Ижевске на некоторых общественных территориях будет запрещено ездить на электросамокатах.

Об этом, как сообщает udm-info.ru, рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

«Для безопасности поездок в городе определены участки с высоким пешеходным трафиком, на которых электросамокаты будут автоматически замедляться. Там скорость устройств будет плавно замедляться автоматически до 7 и 15 км/ч. Например, в парках Кирова и «Тишино». На некоторых территориях движение на самокатах будет полностью ограничено. Например, в Летнем саду, вблизи Северного кладбища», — сказал он.

За первую половину 2023 года в Ижевске произошло 21 ДТП с участием электросамокатов.

Ранее кандидат медицинских наук травматолог и ортопед Артур Саакян заявил, что важно продолжать совершенствовать правила использования средств индивидуальной мобильности. 

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