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Травматолог Саакян заявил о важности совершенствования правил использования СИМ

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Кандидат медицинских наук травматолог и ортопед Артур Саакян заявил, что важно продолжать совершенствовать правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Травматолог Саакян заявил о важности совершенствования правил использования СИМ
  • Gettyimages.ru
  • © José Antonio Luque Olmedo

«Есть основные правила езды на таких устройствах. Мы все часто видим, как двое сразу встают на самокат. Это категорически запрещено. Основное количество травм бывает именно при несоблюдении правил езды на самокатах», — сказал Саакян в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, важно использовать экипировку, соблюдать небольшую скорость, держать дистанцию и уметь вовремя остановиться.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.

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