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Экономист Коваленко посоветовала закрывать ипотеку досрочно при ставке выше 8%

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Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко рассказала, что досрочно гасить ипотеку выгодно лишь в том случае, если ставка по ней превышает 8% годовых.
Экономист Коваленко посоветовала закрывать ипотеку досрочно при ставке выше 8%
  • Gettyimages.ru

«Если процентная ставка ниже, будет выгодно платить просто ежемесячный платёж по жилищному кредиту, а свободные деньги положить на вклад, что принесёт гораздо большую доходность», — уточнила она в беседе с «Газетой.Ru».

Брать ипотечный кредит стоит на максимальный срок, чтобы ежемесячный платёж был минимальным, также отметила Коваленко. По её словам, выплатить его лучше досрочно, чтобы не переплачивать проценты.

Ранее НСН со ссылкой на главу Департамента экономической политики и развития Москвы Марию Багрееву сообщала, что в столице выдали более 3 тыс. льготных IT-ипотек в I квартале 2024 года.

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