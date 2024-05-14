ЕГЭ в Подмосковье будут сдавать 35 тысяч школьников

В Московской областной думе рассказали о почти 35 тыс. подмосковных школьников, готовящихся к ЕГЭ.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

«Напомню, что у молодых людей есть возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ, если они отличники и окончили школу или колледж с золотой или серебряной медалью, активно и успешно участвовали в спортивных состязаниях», — сказал спикер Игорь Брынцалов.

Основной период экзаменов состоится с 23 мая по 21 июня в более чем 260 пунктах сдачи ЕГЭ.

Ранее назвали самые популярные предметы среди школьников ХМАО, сдающих ЕГЭ в этом году.