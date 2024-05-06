RT в Telegram
Подпишись

Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ среди школьников ХМАО

Короткая ссылка
Названы самые популярные предметы среди школьников ХМАО, сдающих ЕГЭ в этом году.
Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ среди школьников ХМАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на исследование платформы «Авито Услуги».

«В начала этого учебного года среди предметов по выбору школьники ХМАО чаще всего выбирали биологию (4% от общего спроса), химию (3% от общего спроса) и обществознание (2% от общего спроса). По общему спросу английский язык обогнал другие иностранные языки — на него приходится 29% всех запросов. Обязательные математика и русский язык занимают от общего спроса 42% и 11% соответственно», — сказано в исследовании.

Также там уточнили, что на 567% вырос спрос на репетиторов по иностранному языку.

Ранее психолог и карьерный консультант Анна Мухина рассказала, как помочь ребёнку выбрать профессию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить