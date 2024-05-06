Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ среди школьников ХМАО

Названы самые популярные предметы среди школьников ХМАО, сдающих ЕГЭ в этом году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на исследование платформы «Авито Услуги».

«В начала этого учебного года среди предметов по выбору школьники ХМАО чаще всего выбирали биологию (4% от общего спроса), химию (3% от общего спроса) и обществознание (2% от общего спроса). По общему спросу английский язык обогнал другие иностранные языки — на него приходится 29% всех запросов. Обязательные математика и русский язык занимают от общего спроса 42% и 11% соответственно», — сказано в исследовании.

Также там уточнили, что на 567% вырос спрос на репетиторов по иностранному языку.

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