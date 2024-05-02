Психолог Мухина рассказала, как помочь ребёнку определиться с профессией

Психолог и карьерный консультант Анна Мухина рассказала, как помочь ребёнку выбрать профессию.

В беседе с ОТР эксперт отметила, что к выпускному классу обычно уже ясно, какой у детей склад ума — гуманитарный или технический.

«Ребёнка надо направлять, стимулировать к поиску информации и обсуждать с ним то, что он нашёл, помогать ему принять решение», — заявила она.

Как считает Мухина, не может быть такого, чтобы ребёнок вообще ничего не хотел — вероятно, родители не в курсе его желаний.

По словам эксперта, также можно обратиться за консультацией к специалисту.

«Сначала, как правило, через тест выясняются общие вещи, а потом через разговор с ребёнком это всё уточняется, формируется, и следующая стадия обязательно информационная», — добавила Мухина.

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