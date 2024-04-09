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Психолог Строганова рассказала о способах помочь школьникам перед ЕГЭ

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Психолог Елена Строганова рассказала, как помочь школьникам справиться со стрессом перед ЕГЭ.
Психолог Строганова рассказала о способах помочь школьникам перед ЕГЭ
  • РИА Новости

В беседе с sovainfo.ru она отметила, что важно разделять собственный родительский стресс и тревогу ребёнка.

«Наш мозг и психика так устроены, что если нас загнать в ситуацию серьёзного стресса, то интеллект падает», — сказала эксперт.

По её словам, можно заранее научить ребёнка дыхательным практикам — упражнениям, которые помогают, например, спортсменам быстро снять напряжение. Как считает Строганова, заниматься такими практиками лучше уже сейчас, чтобы к экзаменам у детей был наработан автоматизм.

Кроме того, эксперт призвала родителей помнить: если сданы не все ЕГЭ, то есть и повторные экзамены, и колледжи.

Ранее методист Skysmart, практикующий психотерапевт и гештальт-терапевт Софья Ефименко рассказала, как снизить тревожность перед ЕГЭ.

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