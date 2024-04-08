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Психотерапевт Ефименко рассказала, как снизить тревожность перед ЕГЭ

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Методист Skysmart, практикующий психотерапевт и гештальт-терапевт Софья Ефименко рассказала, что родители зачастую усугубляют стрессовое состояние, в котором находится выпускник перед сдачей ЕГЭ, тогда как их задача, напротив, поддерживать своего ребёнка.
Психотерапевт Ефименко рассказала, как снизить тревожность перед ЕГЭ
  • РИА Новости

Зачастую из-за давления в семье у старшеклассника рождаются установки: «если я не сдам, то буду плохим», «без образования у меня нет будущего», а к стрессу от экзаменов добавляется страх не оправдать ожидания близких. Всё это способствует росту тревожности у ребёнка, объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, выпускник может часами сидеть над учебниками, но при этом всё равно думать, что он недостаточно готов. На фоне такого состояния у него могут начаться обмороки, носовые кровотечения.

Ефименко посоветовала нормализовать режим сна и отдыха подростка, а также обеспечить ему эмоциональную поддержку, объяснив, что экзамен — всего лишь этап в жизни.

«Помогайте с решением сложных заданий, если это в ваших силах, хвалите за успехи, сочувствуйте и сопереживайте неудачам и, конечно, разделяйте с ними радость от достижений. Тогда ваши отношения будут крепкими, а мысли об экзамене перестанут вызывать мандраж и панику», — резюмировала эксперт.

Ранее психолог Анна Белявская в беседе с телеканалом «360» рассказала, с помощью каких упражнений можно снять стресс и вернуть спокойствие.

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