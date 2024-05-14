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Врач Елисеева назвала ухудшение зрения симптомом гипертонической болезни

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Заведующая офтальмологическим отделением ГКБ имени Филатова Татьяна Елисеева рассказала, что ухудшение зрения может быть признаком гипертонической болезни.
Врач Елисеева назвала ухудшение зрения симптомом гипертонической болезни
  • Gettyimages.ru

«Для человека раз в год прийти к офтальмологу, проверить остроту зрения, давление и посмотреть глазное дно — эти три процедуры нужно делать обязательно», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила специалист, во время осмотра выявляются практически все серьёзные заболевания, в том числе глаукома и гипертоническая нейроретинопатия.

«Были молодые люди, которые не чувствовали, что у них высокое давление, и пришли к офтальмологу с жалобой на ухудшение зрения», — заключила врач.

Ранее врач-офтальмолог, заведующая отделением офтальмологии «Открытой клиники» Анна Семакина назвала причины появления синдрома сухого глаза.

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