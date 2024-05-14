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Врач Семакина рассказала о причинах синдрома сухого глаза

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Врач-офтальмолог, заведующая отделением офтальмологии «Открытой клиники» назвала причины появления синдрома сухого глаза.
Врач Семакина рассказала о причинах синдрома сухого глаза
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«При долгой работе за компьютером мы реже моргаем, а моргание — это условие, которое позволяет нам увлажнить поверхность глаза. При каждом моргании у нас выделяется слёзная плёнка. Соответственно, когда мы моргаем редко, она не выделяется и высыхает», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, необходимо каждые 20 минут делать перерывы на 20 секунд, чтобы усиленно поморгать для увлажнения глаз.

По словам врача, синдром сухости глаз также возникает при нарушениях в работе щитовидной железы, сахарном диабете, приёме гормональных, неврологических препаратов, а также препаратов психотерапевтического профиля.

«Зачастую проблема решается назначением дополнительной увлажняющей терапии», — заключила офтальмолог.

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