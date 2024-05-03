Офтальмолог Кусков дал советы по подбору солнцезащитных очков

Врач-офтальмолог клиники микрохирургии глаза «Я вижу» Александр Кусков рассказал, как выбрать эффективные солнцезащитные очки.

«Маркировка UV означает, что такие очки снабжены защитным фильтром, препятствующим проникновению ультрафиолета, и чем выше его уровень, тем очки надёжнее. Старайтесь выбирать очки с маркировкой UV400, или high UV protection — такой фильтр блокирует ультрафиолет на 100%», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если на очках не указан фильтр, то это просто очки с тёмными линзами, которые бесполезны при солнечной погоде.

Как отметил Кусков, лучше всего с защитой глаз от солнца справляются чёрные и коричневые линзы.

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