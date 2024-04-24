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Офтальмолог Боша рассказала о заболеваниях офисных работников

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Офтальмолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Наталия Боша рассказала об основных заболевания органов зрения у офисных работников.
Офтальмолог Боша рассказала о заболеваниях офисных работников
  • Gettyimages.ru
  • © Kelvin Murray

Синдром сухого глаза, кратковременная потеря части поля зрения или полная расфокусировка зрения, а также компьютерный зрительный синдром — главные проблемы, с которыми сталкиваются офисные сотрудники, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист рекомендовала не превышать работу за монитором более восьми часов подряд, каждый час делать короткий перерыв на две-три минуты с элементами гимнастики для глаз, а также соблюдать «гигиену зрения».

«Монитор располагается таким образом, чтобы при переводе взгляда от экрана, глаза не упирались в стену. Идеальное расположение — возле окна, коридора, напротив зеркала. Расстояние до монитора — 80 см. Если сотрудник не видит экран на этом расстоянии, необходимо подобрать адекватную очковую, контактную или лазерную коррекцию», — добавила офтальмолог.

Ранее врач-офтальмолог Центра глазной патологии Дмитрий Сагоненко рассказал о неочевидных факторах снижения зрения.

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