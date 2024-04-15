Офтальмолог Сагоненко назвал неправильное питание одним из факторов снижения зрения

Врач-офтальмолог Центра глазной патологии Дмитрий Сагоненко рассказал о неочевидных факторах снижения зрения.

«Первый фактор — неправильное питание. Если в пище не содержится достаточного количества таких элементов, как лютеин и зеаксантин (каратиноиды), а также омега-3 жирных кислот, это сильно увеличивает риск развития возрастной макулодистрофии и потери центрального зрения», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, вторым фактором является недостаток естественного солнечного цвета, а третьим — частое трение глаз, особенно на фоне аллергических заболеваний.

Кроме того, на зрение негативно влияет курение.

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