Белоусов: задача СВО — достижение победы с минимальными человеческими потерями
- РИА Новости
- © Пресс-служба Совета Федерации РФ
Об этом в ходе консультаций в Совете Федерации заявил кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов.
Он отметил, что в условиях проведения СВО ключевой задачей остаётся обеспечение достижения её военно-политических целей, которые поставил президент России Владимир Путин.
«При этом, хочу это специально подчеркнуть, с минимальными человеческими потерями», — цитирует Белоусова ТАСС.
Также в ходе своего выступления он заявил, что первоочередной задачей является комплектование российской армии.