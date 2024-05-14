Белоусов: задача СВО — достижение победы с минимальными человеческими потерями

Достижение победы с минимальными человеческими потерями является главной задачей специальной военной операции на Украине.

Об этом в ходе консультаций в Совете Федерации заявил кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов.

Он отметил, что в условиях проведения СВО ключевой задачей остаётся обеспечение достижения её военно-политических целей, которые поставил президент России Владимир Путин.

«При этом, хочу это специально подчеркнуть, с минимальными человеческими потерями», — цитирует Белоусова ТАСС.

Также в ходе своего выступления он заявил, что первоочередной задачей является комплектование российской армии.