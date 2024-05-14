В Екатеринбург прибыл ретропоезд «Эшелон Победы»
- РИА Новости
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Об этом сообщает URA.RU.
На открытых платформах разместили образцы военной техники — два танка Т-34-76 и Т-34-85 Rudy, установку «Катюша», пушки К-61 и ЗИС-3.
Кроме того, в подвижном музее представлены выставка «Дорога помогает победить» и фотографии фронтовиков.
Посетить выставку и пройти экскурсию с железнодорожниками можно 14—15 мая.
Ранее сообщалось, что на празднование Дня Победы в парки Подмосковья пришли около 120 тыс. человек.