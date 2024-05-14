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В Екатеринбург прибыл ретропоезд «Эшелон Победы»

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Ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы» прибыл в Екатеринбург 14 мая.
В Екатеринбург прибыл ретропоезд «Эшелон Победы»
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом сообщает URA.RU.

На открытых платформах разместили образцы военной техники — два танка Т-34-76 и Т-34-85 Rudy, установку «Катюша», пушки К-61 и ЗИС-3.

Кроме того, в подвижном музее представлены выставка «Дорога помогает победить» и фотографии фронтовиков.

Посетить выставку и пройти экскурсию с железнодорожниками можно 14—15 мая.

Ранее сообщалось, что на празднование Дня Победы в парки Подмосковья пришли около 120 тыс. человек.

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