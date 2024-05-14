Москвичи направили более 145 тысяч заявок на вызов мастера с помощью «Электронного дома»
Об этом сообщает информационный центр правительства столицы.
«Обращения касались устранения различных неполадок в жилых домах, квартирах и дворах. Подать заявку можно более чем по 250 темам — от переполненного мусорного бака, отсутствия воды, сломанной горки на детской площадке до бесхозных вещей в подъезде и неработающей электроплиты», — отмечается в сообщении.
Ежедневно в столице обрабатывают более 500 заявок, присланных с использованием «Электронного дома».
Ранее сообщалось, что на портале госуслуг Подмосковья запустили новый сервис.