Москвичи направили более 145 тысяч заявок на вызов мастера с помощью «Электронного дома»

С начала 2024 года жители Москвы направили более 145 тыс. заявок на вызов мастера с помощью платформы «Электронный дом» и одноимённого приложения, заявили в пресс-службе Департамента информационных технологий.

Об этом сообщает информационный центр правительства столицы.

«Обращения касались устранения различных неполадок в жилых домах, квартирах и дворах. Подать заявку можно более чем по 250 темам — от переполненного мусорного бака, отсутствия воды, сломанной горки на детской площадке до бесхозных вещей в подъезде и неработающей электроплиты», — отмечается в сообщении.

Ежедневно в столице обрабатывают более 500 заявок, присланных с использованием «Электронного дома».

Ранее сообщалось, что на портале госуслуг Подмосковья запустили новый сервис.