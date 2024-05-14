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Москвичи направили более 145 тысяч заявок на вызов мастера с помощью «Электронного дома»

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С начала 2024 года жители Москвы направили более 145 тыс. заявок на вызов мастера с помощью платформы «Электронный дом» и одноимённого приложения, заявили в пресс-службе Департамента информационных технологий.
Москвичи направили более 145 тысяч заявок на вызов мастера с помощью «Электронного дома»

Об этом сообщает информационный центр правительства столицы.

«Обращения касались устранения различных неполадок в жилых домах, квартирах и дворах. Подать заявку можно более чем по 250 темам — от переполненного мусорного бака, отсутствия воды, сломанной горки на детской площадке до бесхозных вещей в подъезде и неработающей электроплиты», — отмечается в сообщении.

Ежедневно в столице обрабатывают более 500 заявок, присланных с использованием «Электронного дома».

Ранее сообщалось, что на портале госуслуг Подмосковья запустили новый сервис.

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