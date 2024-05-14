Неделя моды пройдёт в Челябинске в июне

Неделя моды «Русский Fashion» состоится в Челябинске летом 2024 года.

Об этом сообщает URA.RU.

«С 14 по 16 июня в Челябинске стартует неделя моды «Русский Fashion». На ней покажут авторские коллекции одежды российских дизайнеров. Модное шоу будет сопровождаться световыми и звуковыми спецэффектами», — говорится в материале.

Также пройдут лекции от экспертов модной индустрии и будет возможность получить консультации стилиста. Ещё на площадке будут работать дизайнерский магазин и фотозона.

Ранее сообщили, что в Челябинске 11—12 июля состоится фестиваль «Курчатов фест».