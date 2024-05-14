Фестиваль «Курчатов фест» состоится в Челябинске 11—12 июля

В Челябинской филармонии рассказали о предстоящем 11—12 июля фестивале «Курчатов фест».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу организации.

«11 июля пройдёт встреча с артисткой Ларисой Долиной и Олегом Аккуратовым. 12 июля мировые звезды оперной сцены Ильдар Абдразаков и солистка Мариинского театра Елена Стихина представят концертную программу классической музыки», — рассказали в филармонии.

Ежегодный фестиваль «Курчатов фест» первый раз прошёл летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Самарском театре драмы в июне пройдёт «Большой театральный фестиваль».