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Старинные монеты нашли у китайского туриста в Приморье

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Таможенники в Приморье обнаружили у китайского туриста старинные монеты, мужчине грозит штраф.
Старинные монеты нашли у китайского туриста в Приморье
  • © dvtu.customs.gov.ru

Об этом, как сообщает ИА PrimaMedia, рассказали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Старинные монеты XIX—XX веков нашли в кошельке при осмотре багажа в Уссурийске. Были обнаружены четыре медные монеты номиналом 2 копейки и 23 серебряные монеты номиналом 10, 15 и 20 копеек.

«Монеты направили на экспертизу, которая выявила, что они были отчеканены в Российской Империи и РСФСР в период с 1810 по 1923 год», — говорится в материале.

По словам мужчины, он купил их для своей коллекции и не знал, что их надо декларировать для вывоза из России. Ему грозит административный штраф.

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