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Флеболог Сидоров рассказал о способах лечения варикоза

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Хирург, флеболог, врач ультразвуковой диагностики Вадим Сидоров рассказал, какие существуют способы лечения варикоза.
Флеболог Сидоров рассказал о способах лечения варикоза
  • Gettyimages.ru

«Варикоз не вылечить с помощью мазей и таблеток», — цитирует врача Петербург2.

Как отметил Сидоров, прежде всего нужно поставить точный диагноз. Лечение будет индивидуальным.

По словам врача, проводятся операции, но только по соответствующим показаниям. Они нужны, если вена перестаёт выполнять свою функцию.

Сидоров добавил, что варикоз вряд ли получится вылечить раз и навсегда, но бывают разные случаи.

Ранее заместитель директора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Маринэ Танашян рассказала о последствиях варикоза.

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