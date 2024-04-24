Врач Танашян рассказала о последствиях варикоза

Заместитель директора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Маринэ Танашян рассказала о последствиях варикоза.

Как отметила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты», варикоз есть практически у всех людей старше 50 лет.

По словам специалиста, варикоз чреват появлением тромбов, которые, в свою очередь, могут привести к тромбофлебиту или тромбоэмболии.

«Поэтому люди с варикозом также должны наблюдаться у сосудистого хирурга», — заключила врач.

Вместе с этим он пояснила, что варикоз поражает вены, а инсульт — артерии. Это сосуды с разной анатомией.

Ранее врач — сердечно-сосудистый хирург, флеболог «СМ-Клиники» Кирилл Лахмай рассказал, что варикоз может приводить к развитию иных патологий, таких как флебит.