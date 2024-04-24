Врач Танашян рассказала о последствиях варикоза
- Gettyimages.ru
Как отметила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты», варикоз есть практически у всех людей старше 50 лет.
По словам специалиста, варикоз чреват появлением тромбов, которые, в свою очередь, могут привести к тромбофлебиту или тромбоэмболии.
«Поэтому люди с варикозом также должны наблюдаться у сосудистого хирурга», — заключила врач.
Вместе с этим он пояснила, что варикоз поражает вены, а инсульт — артерии. Это сосуды с разной анатомией.
Ранее врач — сердечно-сосудистый хирург, флеболог «СМ-Клиники» Кирилл Лахмай рассказал, что варикоз может приводить к развитию иных патологий, таких как флебит.