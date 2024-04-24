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Врач Танашян рассказала о последствиях варикоза

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Заместитель директора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Маринэ Танашян рассказала о последствиях варикоза.
Врач Танашян рассказала о последствиях варикоза
  • Gettyimages.ru

Как отметила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты», варикоз есть практически у всех людей старше 50 лет.

По словам специалиста, варикоз чреват появлением тромбов, которые, в свою очередь, могут привести к тромбофлебиту или тромбоэмболии. 

«Поэтому люди с варикозом также должны наблюдаться у сосудистого хирурга», — заключила врач.

Вместе с этим он пояснила, что варикоз поражает вены, а инсульт — артерии. Это сосуды с разной анатомией.

Ранее врач — сердечно-сосудистый хирург, флеболог «СМ-Клиники» Кирилл Лахмай рассказал, что варикоз может приводить к развитию иных патологий, таких как флебит.

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