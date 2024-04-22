Врач Лахмай предупредил о возможных осложнениях из-за варикоза

Врач сердечно-сосудистый хирург, флеболог «СМ-Клиника» Кирилл Лахмай рассказал, что варикоз может приводить к развитию иных патологий, таких как флебит.

Воспалительный процесс способствует нарушению кровотока в венах и образованию тромбов, объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Заболевание проявляется в виде покраснения, отёчности и боли в зоне поражения, иногда в сочетании с повышенной температурой.

«В запущенной форме флебит может перерасти в тромбофлебит (воспаление сосудов, сопровождающееся образованием тромбов)», — предупредил флеболог.

Ещё одно заболевание, которое может развиться на фоне варикоза, — венозная недостаточность. Чаще всего развитие заболевания провоцируют лишний вес и силовой спорт (тяжёлая атлетика) с большой нагрузкой на ноги, а также ношение обуви на высоком каблуке, добавил Лахмай.

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