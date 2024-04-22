RT в Telegram
Подпишись

Врач Лахмай предупредил о возможных осложнениях из-за варикоза

Короткая ссылка
Врач сердечно-сосудистый хирург, флеболог «СМ-Клиника» Кирилл Лахмай рассказал, что варикоз может приводить к развитию иных патологий, таких как флебит.
Врач Лахмай предупредил о возможных осложнениях из-за варикоза
  • Gettyimages.ru

Воспалительный процесс способствует нарушению кровотока в венах и образованию тромбов, объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Заболевание проявляется в виде покраснения, отёчности и боли в зоне поражения, иногда в сочетании с повышенной температурой.

«В запущенной форме флебит может перерасти в тромбофлебит (воспаление сосудов, сопровождающееся образованием тромбов)», — предупредил флеболог.

Ещё одно заболевание, которое может развиться на фоне варикоза, — венозная недостаточность. Чаще всего развитие заболевания провоцируют лишний вес и силовой спорт (тяжёлая атлетика) с большой нагрузкой на ноги, а также ношение обуви на высоком каблуке, добавил Лахмай.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова в беседе с НСН рассказала о возможных последствиях для здоровья от чернил, которые применяются при нанесении татуировок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить