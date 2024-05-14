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Почти 800 событий в Москве прошло на площадках сервиса «Вместе с культурой»

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Почти 800 событий в Москве прошло на площадках сервиса «Вместе с культурой» на майских праздниках, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Почти 800 событий в Москве прошло на площадках сервиса «Вместе с культурой»

Об этом сообщает газета «Известия».

С помощью сервиса «Вместе с культурой» можно арендовать помещения для проведения своих мероприятий в культурных учреждениях города.

«Москвичи организовали больше 200 мастер-классов, свыше 120 лекций и тренингов, больше 40 концертов. Помещения также бронировали для семинаров, дискуссий, квестов, литературных чтений, театральных постановок и других событий», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Сервис начал работу в 2021 году, за три года на разных площадках жители провели 28 тыс. мероприятий.

Ранее сообщалось, что в научной электронной библиотеке появился сервис поиска статей с помощью ИИ.

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