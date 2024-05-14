В научной электронной библиотеке появился сервис поиска статей с помощью ИИ

В МГУ разработали новый сервис для научной электронной библиотеки elibrary.ru. Теперь пользователи портала смогут осуществлять поиск близких по тематике публикаций с применением нейросети SciRus-tiny.

Разработку анализа научных текстов в рамках проекта «Математические методы анализа сложных систем» проекта «Разработка математических методов машинного обучения для обработки текстовой научной информации большого объёма» осуществили специалисты Междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ, сообщает Информационный центр правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Система автоматически подберёт документы, максимально близкие по своей тематической направленности», — прокомментировал руководитель междисциплинарной группы проекта, заведующий кафедрой физического факультета МГУ академик Алексей Хохлов.

Специалисты подчёркивают, что модель является мультиязычной, а тестирование уже подтвердило её эффективность, что в будущем может способствовать расширению круга задач для её применения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что с начала 2024 года запустили 40 новых цифровых сервисов на региональном сайте госуслуг.