В Подмосковье запустили 40 цифровых сервисов с начала года

В Московской области с начала 2024 года открыли 40 новых цифровых сервисов на региональном сайте госуслуг, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Сегодня достаточно смартфона, чтобы записать ребёнка в школу или назначить приём у врача, заплатить за квартиру или оформить пособие. Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы», — сказал Воробьёв.

Среди новых сервисов — услуга по обеспечению жильём «Молодая семья», ежемесячная выплата учителям за аренду жилья, сервис предпроверки земельных участков.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области направили более миллиарда рублей на цифровизацию.