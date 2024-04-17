В Подмосковье запустили 40 цифровых сервисов с начала года
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Сегодня достаточно смартфона, чтобы записать ребёнка в школу или назначить приём у врача, заплатить за квартиру или оформить пособие. Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы», — сказал Воробьёв.
Среди новых сервисов — услуга по обеспечению жильём «Молодая семья», ежемесячная выплата учителям за аренду жилья, сервис предпроверки земельных участков.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области направили более миллиарда рублей на цифровизацию.