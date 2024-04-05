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В Калининградской области направили более миллиарда рублей на цифровизацию

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Председатель правительства Калининградской области Леван Дараселия заявил о выделении в 2023 году на реализацию в регионе госпрограммы «Цифровая трансформация» 1,15 млрд рублей.
В Калининградской области направили более миллиарда рублей на цифровизацию
  • Gettyimages.ru
  • © NoSystem images

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

В рамках программы в 14 посёлках с населением 100—500 человек в 2023 году установлены базовые станции сотовой связи 4G.

В 2024 году построена станция в посёлке Красное Полесского муниципального округа.

До конца года в регионе введут в эксплуатацию ещё 17 вышек.

Мероприятия реализовывались без финансирования из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что форум «Арктика 2024. Здоровая цифровизация» состоится в Ямало-Ненецком автономном округе в начале августа.

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