В Калининградской области направили более миллиарда рублей на цифровизацию
- Gettyimages.ru
- © NoSystem images
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.
В рамках программы в 14 посёлках с населением 100—500 человек в 2023 году установлены базовые станции сотовой связи 4G.
В 2024 году построена станция в посёлке Красное Полесского муниципального округа.
До конца года в регионе введут в эксплуатацию ещё 17 вышек.
Мероприятия реализовывались без финансирования из федерального бюджета.
Ранее сообщалось, что форум «Арктика 2024. Здоровая цифровизация» состоится в Ямало-Ненецком автономном округе в начале августа.